Vallecrosia, il Circolo Reading e drama porta in scena 'Passeggiando tra i fumetti' (Foto)

Nuovo spettacolo del Circolo Reading e drama. Questa sera, il 2 agosto alle 21.15, nel centrale parco della Casa Valdese a Vallecrosia, andrà in scena 'Passeggiando tra i fumetti', un nuovo show della regista e ideatrice Lilia De Apollonia, fondatrice molti anni fa del circolo che porta recital in teatro e in location suggestive.

"Il gruppo reciterà monologhi e dialoghi ispirati a iconici personaggi dei cartoon, come Tex che si racconta emozionando i suoi lettori, la regina di Cuori, cattiva da Carroll a Disney, o ancora Braccio di ferro e i suoi amici, con Olivia, o Esmeralda di Notre Dame de Paris o Crudelia, altra eroina perfida, Mafalda, cartoon femminista e tanti altri. Un quadro grande, formato dal maestro Fabio Berro, sarà il suggestivo fondale" - fa sapere Lilia De Apollonia - "Lo sfondo sarà il parco con alberi secolari che una lady britannica donò a fine ottocento alla comunità, da poco costituitasi, dei valdesi di Vallecrosia".

Gli attori che saliranno sul palco saranno, oltre alla stessa Lilia De Apollonia, Andrea Luna Conte, Lorenzo Camerino, Angelo Del Giudice, Gianpietro Lorenzato, Enza Manna, Ersilia Ferrante, Paola Giolli, Giada Mei e Gian Piero Piombo. "Il gruppo teatrale si è esibito varie volte anche la scorsa estate presso la Casa Valdese ottenendo un ottimo successo di pubblico. In scena questa sera ci saranno nove attori e un musicista polistrumentista, Carlo Ormea" - dice Lilia De Apollonia - "Sarà, dunque, una serata di teatro con accompagnamento musicale. Come sempre la compagnia offre i suoi spettacoli a entrata libera. Il comune di Vallecrosia ha, infatti, permesso l'evento".