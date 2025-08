Musica dei Castelli: nella notte di San Lorenzo a Civezza risuonano le cornamuse e i canti della tradizione europea

Nella notte di San Lorenzo, domenica 10 agosto, alle ore 21.15, piazza Marconi dell’antico borgo di Civezza risuonerà di antiche melodie della tradizione ligure piemontese, ballate irlandesi e canti della tradizione occitana. Ad esibirsi nel concerto dal titolo ‘Ai vist lou loup - Ballate e cornamuse tra Irlanda, Francia e nord Italia’ sarà il duo formato da Fabio Rinaudo e Laura Torterolo

Il duo è formato da alcuni componenti della più importante formazione italiana di Irish music, “Birkin Tree”, e del gruppo di musica tradizionale Liguriani. Entrambi sono reduci dal successo del Ravenna festival e della recente partecipazione al Rheingau Music Festival in Germania. Lo scorso anno hanno tenuto un tour di successo con Eric Montbel, uno tra i più importanti suonatori di cornamusa del folk revival francese!

Fabio Rinaudo - Da più di 39 anni suona diverse tipologie di cornamuse operando sia nel campo della musica tradizionale sia in quello della musica antica. E’il fondatore delle formazioni Birkin Tree (musica Irlandese) e dei Liguriani (musica della tradizione ligure) con le quali suona da moltissimi anni. Ha all’attivo più di 3000 concerti e 90 incisioni discografiche. Numerose le tramissioni radiofoniche e televisive con emittenti europee come RAI 1, RAI 3, TMC, ITALIA 1, RETE4, TELE + 3, Radio 2 RAI, Radio 24, Radio Nazionale Svizzera, Radio Kerry, Radio Clare, Radio NazionaleIrlandese, RTI EIRANN, Rai Radio 3 la Stanza della Musica, RSI Rete2, WDR 3 Konzert, BayerischeRundfunk. BBC England, BBC Scotland e BBC Wales, Radio Televisione Belga, ORF radio televisione austriaca e Hessischer Rundfunk. Inoltre ha effettuato tournée concertistiche in Italia, Francia, Austria, Portogallo Germania, Svizzera, Spagna, Olanda, Belgio, Spagna, Inghilterra,Scozia, Irlanda Repubblica Ceca, Danimarca e Canada.

Laura Torterolo - diplomata in canto jazz, da tempo si dedica allo studio della vocalità nell’ambito della musica tradizionale europea. Membro da più di 10 anni dell’ensemble Birkin Tree ha tenuto centinaia di concerti in Italia ed Europa, registrando diverse incisioni discografiche e trasmissioni radiofoniche per diverse emittenti nazionali. Nel 2021 si esibisce con i Birkin Tree nella prestigiosa rassegna “I concerti al Quirinale” produzione di Radio3 in collaborazione con Rai-Quirinale e con la Presidenza della Repubblica. Il concerto è stato trasmesso in diretta da RADIO 3. In Irlanda nel 2022 presenta l’ultimo disco “BIRKINTREE4.0”. Si è esibita in Italia,Svizzera,Germania,Irlanda e Canada è ha all’attivo diverse incisioni discografiche e per RadioNazionali come Rai Radio 3 la Stanza della Musica e RSI Rete 2.

Il concerto è inserito nel Festival “Musica nei Castelli di Liguria”, giunto alla sua 35° edizione. La rassegna viene organizzata dall’”Associazione Musicale Corelli” di Savona. Prezioso e fondamentale è il ruolo di sostegno della Regione Liguria, della “Fondazione De Mari” e di tutti i Comuni aderenti.