A Perinaldo, il Quartetto Vittoria porta 'Canti e musiche della tradizione ligure dai monti al mare'

Martedì 5 agosto, nell’antico chiostro francescano del Comune di Perinaldo, alle 21.15, si terrà un concerto dal titolo ‘O Baccicin vattêne a cà … Canti e musiche della tradizione ligure dai monti al mare' con protagonista il Quartetto Vittoria.

Il quartetto presenterà un itinerario di canti legati alla tradizione della cultura ligure dove si racconta di viaggi, amori, inganni e speranze. Non mancheranno brani musicali della tradizione dell’appennino come valzer, mazurche, monferrine e perigurdini.

Quartetto Vittoria è formato da musicisti che rappresentano importanti individualità nel panorama della musica tradizionale in Italia. Laura Parodi da moltissimi anni si dedica alla ricerca, allo studio ed alla riproposta del repertorio vocale ligure e nord Italiano. Voce storica del gruppo la Rionda e del G.S. trallallero ha al suo attivo centinaia di concerti in Italia ed in Europa e numerose incisioni discografiche e radiofoniche. Fabio Rinaudo, fondatore dei Birkin Tree e dei Liguriani, è uno dei più famosi suonatori di cornamusa in Italia con all’attivo più di 3000 concerti in Italia, Europa e Canada e più di 90 incisioni discografiche. Stefano Buscaglia e Nicolò Mandirola sono tra le figure più importanti nelle nuove generazioni dei musicisti legati alla tradizione delle terre delle 4 province.

Il concerto è inserito nel Festival “Musica nei Castelli di Liguria”, giunto alla sua 35° edizione. La rassegna viene organizzata dall’”Associazione Musicale Corelli” di Savona. Prezioso e fondamentale è il ruolo di sostegno della Regione Liguria e di tutti i Comuni aderenti.