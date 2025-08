Ute Lemper in concerto questa sera a Sanremo: un viaggio musicale tra Berlino, Parigi e New York (Foto)

Sanremo si prepara ad accogliere una serata di musica e fascino internazionale: questa sera, alle 21:30, l’Auditorium Franco Alfano ospiterà il concerto di Ute Lemper, icona assoluta del cabaret europeo e voce inconfondibile della scena musicale mondiale. Insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo, la celebre artista tedesca porterà in scena lo spettacolo “Berlino, Parigi, New York”, un viaggio emotivo e sonoro che attraversa tre capitali della cultura e dell’arte.

Cantante, attrice, ballerina e pittrice, Lemper si è definita nella sua recente autobiografia una “viaggiatrice del tempo”: definizione quanto mai calzante per un’artista capace di incarnare le atmosfere del primo dopoguerra con la stessa intensità con cui domina i palcoscenici contemporanei. Considerata da molti l’erede spirituale di Marlene Dietrich, tornerà a esibirsi a Sanremo dopo il concerto all’Ariston nell’estate 2022, accompagnata ancora una volta dall’Orchestra Sinfonica cittadina.

La scaletta della serata prevede alcuni dei brani più rappresentativi del repertorio della Lemper, da Kurt Weill a Marguerite Monnot, da Astor Piazzolla a Martin Gellner, senza tralasciare le sue composizioni originali. Un programma che attraversa generi e confini, con arrangiamenti pensati appositamente per l’Orchestra sanremese.

“Sarà un concerto emozionante sia per il pubblico che per noi musicisti – ha dichiarato il Maestro Giancarlo De Lorenzo, direttore della serata –. Ute Lemper è un’interprete straordinaria, capace di fondere voce, teatro e poesia in un’esperienza unica. Con lei, sul palco, anche Werner ‘Vana’ Gierig, uno dei più importanti pianisti jazz di New York”.

Sanremo, ancora una volta, si conferma crocevia di grandi artisti e musica di qualità. E questa sera, con la luna sull’Auditorium e il mare come cornice, il pubblico potrà lasciarsi trasportare da un racconto in musica che parla tutte le lingue dell’anima.