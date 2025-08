Nina Zilli tra soul e messaggi forti a Pian di Nave. Le immagini più belle della terza serata dell'One Night Summer Hits (Foto)

La terza serata del Sanremo One Night Summer Hits ha confermato il successo di una rassegna che, tra musica, pubblico e scenografie suggestive, continua a raccogliere consensi. Anche questa volta Pian di Nave ha registrato il tutto esaurito: un risultato non scontato, che rafforza la qualità della proposta artistica firmata da Giuseppe Grande e condotta per l'occasione con leggerezza e precisione da Vittoria Castagnotto.

Sul palco, protagonista assoluta è stata Nina Zilli. Energica, sorridente, coinvolgente. Il suo soul ha trascinato il pubblico fin dalle prime note, tra ritmi serrati e momenti più intimi. “Pace e amore, molto semplice. Insieme siamo la cosa più potente al mondo” ha detto dal palco, ricevendo un lungo applauso. La cantante, come aveva anticipato lo stesso direttore artistico, è apparsa in grande forma, interpretando con carisma e naturalezza ogni brano.

Ogni concerto, si sa, è fatto di note, ma anche di immagini. Le foto dell'evento raccontano ciò che le parole non sempre riescono a dire: la luce che accarezza un volto, la lacrima trattenuta, il braccio che si alza a tempo. E così, mentre la musica continua a scorrere, resta il racconto visivo di una serata che non è solo spettacolo, ma esperienza condivisa.

In attesa del prossimo appuntamento (8 agosto con Rose Villain), resta l’immagine di una serata partecipata e ben riuscita. Un evento che, tra musica e fotografia, ha saputo unire linguaggi diversi e lasciare il segno anche fuori dal palco.

Sanremo applaude, ancora una volta. E ringrazia chi sa guardare oltre il palco.

(Foto di Erika Bonazinga)