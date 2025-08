"Musica senza tempo, passione senza fine" fa tappa a Riva Ligure (Foto)

La trentesima edizione di Antiqua, la rassegna di musica proposta dall’Accademia del Ricercare, intitolata quest’anno "Musica senza tempo, passione senza fine", il 7 agosto, alle 21.30, farà tappa presso l’oratorio di San Giovanni Battista, in via Nino Bixio 59, a Riva Ligure.

L’oratorio si presenta con la sua facciata semplice vicino alla piazza ed alla chiesa parrocchiale, con un piccolo sagrato. La decorazione della volta risulta chiara con San Maurizio al centro della navata, titolare della parrocchia, e l’Immacolata nella volta del presbiterio. San Giovanni Battista è invece titolare della confraternita che prende possesso infine dell’oratorio. La costruzione dell’oratorio attuale risale al pieno Seicento. Per i fedeli il fulcro visivo si materializza nell’antico crocifisso quattrocentesco. "Il programma proposto è l'espressione di come i maggiori musicisti barocchi del periodo (Vivaldi, Pergolesi, Tartini) abbiano saputo utilizzare il flauto traversiere ad imitazione della vocalità utilizzata nelle loro composizioni sacre. La duttilità dello strumento e il suo uso in tutte le maggiori composizioni del repertorio sacro ne sono la conferma" - dicono gli organizzatori.

L’Accademia del Ricercare il 7 agosto proporrà: “Armonie celesti: Vivaldi e Pergolesi tra Fede e Musica”. Gli interpreti saranno Manuel Staropoli al flauto dolce e traversiere, Yayoi Masuda e Artem Dzeganovskyi ai violini, Alberto Pisani al violoncello, Claudia Ferrero al clavicembalo e Ugo Nastrucci al tiorba. "L'ingresso è gratuito" - fanno sapere gli organizzatori - "Per informazioni o prenotazioni scrivere a segreteria@accademiadelricercare.com o accademiadelricercare@gmail.com oppure consultare il sito web https://accademiadelricercare.com/".