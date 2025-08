Sanremo, evade dagli arresti domiciliari per fare una rapina: arrestato dalla polizia

Evade dagli arresti domiciliari per fare una rapina ma viene arrestato dalla Polizia di Stato. E' successo a Sanremo lo scorso 29 luglio.

Un cinquantunenne pluripregiudicato commette una rapina in un supermercato del levante cittadino. L’uomo, che era sottoposto agli arresti domiciliari e munito del “braccialetto elettronico”, si era allontanato dalla sua abitazione per recarsi in un vicino esercizio pubblico, ove, dopo essersi messo in fila fingendo di voler pagare un prodotto mentre indossava un casco da moto, ha approfittato del fatto che la cassiera avesse aperto il porta monete della cassa per dare il resto a un cliente, per rubare, con mossa repentina, più banconote possibili dopo aver schiaffeggiato la mano della dipendente.

Riuscito nell'intendo ha cercato di darsi alla fuga ma è stato bloccato grazie all’intervento di alcuni clienti dell’esercizio pubblico che lo hanno tenuto fermo in attesa della pattuglia, nel frattempo allertata tramite il 112 NUE. Gli operatori della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo, giunti celermente sul posto, hanno proceduto così all’arresto dell’uomo che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un’arma da taglio lunga circa 40 centimetri mentre il denaro sottratto è stato restituito alla cassiera. L’arrestato è stato poi messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e condotto presso la Casa Circondariale di Sanremo per la successiva convalida dell’arresto.