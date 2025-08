CNA Imperia: "È tempo che lo Stato riconosca finalmente l’odontotecnico come professione sanitaria"

Con vigore, CNA Imperia sostiene l’appello promosso da CNA SNO Odontotecnici al Ministro della Salute Orazio Schillaci, affinché venga sbloccato l’iter di riconoscimento formale della professione sanitaria odontotecnica.

Da anni è CNA SNO a tenere saldamente in mano le redini di questa battaglia, ostacolando resistenze di parte – spesso coagulate attorno a interessi odontoiatrici – e spingendo con determinazione per affermare il ruolo degli odontotecnici come professionisti qualificati e autonomi.

Nel gennaio 2024, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da CNA SNO Odontotecnici, ribaltando il precedente diniego del TAR Lazio e affermando che l’attività dell’odontotecnico, pur nel pieno rispetto del perimetro definito, è ormai matura per essere riconosciuta come professione sanitaria ex lege.

In particolare, CNA SNO ha dimostrato come le valutazioni negative del Ministero — basate su pareri tecnici dell’Albo Odontoiatri e del Gruppo Tecnico dell’Odontoiatria — fossero superate in termini di maturazione professionale, compatibilità normativa rispetto al Regolamento UE 2017/745 e necessità di allineamento alla realtà operativa dei laboratori. Questa posizione ha determinato l’avvio ufficiale dell’iter amministrativo che dovrebbe portare al riconoscimento definitivo della figura dell’odontotecnico nel novero delle professioni sanitarie.

«Non si tratta di chiedere una sostanziale ridefinizione delle competenze dell’odontoiatra, ma di riconoscere l’evoluzione già avvenuta sul campo: l’odontotecnico ha acquisito autonomia nella realizzazione delle protesi seguendo prescrizioni, in un contesto di elevata specializzazione e responsabilità tecnica», dichiara Luciano Vazzano, direttore di CNA Imperia.

CNA Imperia ribadisce l’appartenenza piena di CNA SNO al cuore di questa lotta: un impegno senza cedimenti alle pressioni lobbistiche del mondo odontoiatrico, che ha visto oggi i suoi sforzi premiati da una sentenza storica.

Con l’autorevolezza che contraddistingue la sua attività sul territorio, CNA Imperia conferma la volontà di sostenere ogni iniziativa di CNA SNO Odontotecnici, affinché si arrivi al più presto a un riconoscimento legislativo concreto, che riconosca agli odontotecnici la dignità professionale e giuridica che meritano.