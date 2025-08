Ieri il primo caso di 'Chikungunya' in provincia: 'Ospedaletti insieme' chiede una campagna di disinfestazione contro le zanzare

Una campagna di disinfestazione contro le zanzare, prima che il problema si manifesti in modo serio anche sul territorio. La chiede il gruppo consiliare di minoranza ‘Ospedaletti Insieme’ all’Amministrazione comunale.

“È vero – sottolinea il gruppo - ad oggi non ci risulta un’emergenza in atto a Ospedaletti ma, proprio per questo, riteniamo pericoloso restare a guardare, aspettando di agire quando la situazione peggiori, come accaduto in molti altri comuni liguri”.

Secondo ‘Ospedaletti insieme’ una serie di interventi preventivi (mirati, regolari e ben pianificati) rappresentano un’azione semplice ma concreta a tutela della salute e del benessere dei cittadini, in particolare delle fasce più esposte: bambini, anziani e persone fragili.

“Siamo convinti – terminano - che i costi di queste disinfestazioni non rappresentino un onere significativo per le casse comunali, mentre i benefici in termini di vivibilità e prevenzione sarebbero evidenti. Invitiamo quindi l’Amministrazione ad agire con celerità. Anche su un tema apparentemente minore, si misura l’attenzione di un Comune verso la qualità della vita dei propri cittadini”.