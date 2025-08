Primo weekend di agosto all'insegna delle piogge: l’estate fa un passo indietro sulla Riviera

Una volta si diceva "marzo pazzerello" per parlare di condizioni climatiche imprevedibili, ora pare che l'estate stia cercando di prendersi questo scettro: nel corso della settimana infatti si è visto su tutto il territorio regionale un netto ridimensionamento delle temperature, che si sono mantenute anche sotto quelle che sono le medie stagionali per il periodo, legati a una serie di passaggi instabili, che influenzeranno anche il weekend prossimo a iniziare, quello che darà il via anche al mese di agosto.

Secondo quanto riporta l'Arpal infatti la fascia anticiclonica che in questo momento sta comunque mantenendo le temperature, dovrebbe iniziare a disperdersi, con l'arrivo conseguente di alcuni flussi instabili che si stanzieranno sul Nord Italia, comportando un peggioramento delle condizioni climatiche soprattutto per la giornata di sabato 2 agosto, con la possibilità di rovesci e temporali sull'intera regione. La zona che maggiormente dovrebbe risentire di queste complicazioni parrebbe essere quella di centro levante, mentre il ponente, grazie alla presenza delle Alpi Liguri, dovrebbe vedere in qualche modo attenuata la situazione, soprattutto per quanto riguarda le zone costiere, mentre l'entroterra pare più a rischio, almeno secondo i prospetti.

La giornata peggiore pare essere quella di domani, ma pare che l'intero fine settimana sarà all'insegna dell'instabilità, con una ripresa attesa nei giorni successivi, quando dovrebbe esserci una nuova ripresa anticiclonica a metà della prossima settimana che dovrebbe riportare nei valori medi le temperature e il clima più in generale. Dopo un giugno da bollino rosso sembra quindi che l'estate abbia preso una piega inattesa: solo nei primi giorni di luglio si è registrato un notevole caldo, visto che eravamo ancora sotto l'anticlone africano che ha portato temperature ben sopra la media durante il mese di giugno, che ora stanno rientrando in parametri anche al di sotto di quello che tendenzialmente l'estate riserva alla Riviera.

Nel corso della settimana il tempo dovrebbe migliorare con temperature nuovamente in aumento.