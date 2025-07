Riduzione di orari, corse e servizi di autobus Rt. Il Partito Democratico: "Disastro a Ventimiglia"

"Disastro a Ventimiglia. Il nuovo orario estivo degli autobus di Riviera Trasporti, a seguito della rimodulazione votata dall’assemblea dei sindaci, prevede la riduzione di orari, corse e servizi: nei fatti, un taglio che va a colpire le frazioni cittadine e luoghi di interesse turistico quali Sealza, Torri, San Lorenzo, Bevera, Trucco, Roverino, Grimaldi e Mortola" - segnala il circolo PD di Ventimiglia riferendosi ai disservizi del trasporto pubblico registrati nella città di confine, in particolar modo nelle frazioni, a causa del nuovo orario estivo degli autobus della Riviera Trasporti.

Sono, infatti, stati ridotti sia gli orari che le corse probabilmente a causa della mancanza di mezzi e di personale. "Rileviamo, inoltre, che gli autobus sono sempre più vetusti" - mette in risalto il Partito Democratico - "Avrebbero bisogno di manutenzione e spesso non soddisfano gli standard minimi di pulizia".

I consiglieri comunali di minoranza Alessandro Leuzzi e Vera Nesci hanno così sottoscritto una mozione insieme ai colleghi della minoranza per cercare di migliorare la situazione. "Per questi motivi, è stata sottoscritta, insieme a quasi tutta la minoranza consiliare, una mozione che impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi per il ripristino di un servizio adeguato aumentando, se necessario, le risorse economiche comunali destinate al servizio di trasporto pubblico locale" - fa sapere il Pd di Ventimiglia.