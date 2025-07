Riduzione classi alla scuola dell’infanzia di Villa Meglia: Il Comune di Sanremo interviene per le famiglie

In merito a quanto lamentato da alcune famiglie sulla riduzione delle classi alla scuola dell’infanzia di Villa Meglia, con conseguente esclusione di qualche bambino, il vicesindaco Fulvio Fellegara si è subito interessato della situazione.

“Appresa questa notizia, pur non essendo di stretta competenza comunale, ci siamo immediatamente attivati – ha dichiarato – Abbiamo subito ascoltato la dirigente, che ci ha illustrato nel dettaglio la decisione proveniente dagli Uffici Scolastici Provinciali, spiegando i risvolti organizzativi e assicurando che nessun alunno è stato privato del servizio, in quanto la scuola si è fatta carico dei 5 alunni proponendo loro il plesso più vicino. Avverrà ora un’interlocuzione con l’Ufficio Scolastico Provinciale per valutare la problematica e le possibili soluzioni. L’obiettivo, nel rispetto dei regolamenti che disciplinano la scuola e l’organizzazione delle classi, a nostro avviso deve essere quello di lavorare per una soluzione condivisa che possa andare incontro alle esigenze delle famiglie”.