Passaggio di testimone a Cala del Forte: Ventimiglia celebra Borea d'Olmo e accoglie Cornacchia

La città di Ventimiglia è riconoscente e debitrice con il dott. Giovanni Battista Borea d’Olmo, colui che ha scelto questo territorio come location del primo porto del Principato di Monaco in Italia. “Una scelta coraggiosa - dichiara Sergio Scibilia presidente cittadino -, una sfida luminosa ed a forte impatto e a rischio di successo. Ha percepito, prima di altri, la potenzialità del luogo, la bellezza di questo angolo, ha pianificato il legame con Monaco. Ha smentito tutti coloro che pensavano che Cala del Forte potesse diventare un garage di Fontvielle. Borea d’Olmo è stato capace di modellare un porto per il futuro, con mani delicate e lungimiranza, utilizzando il suo ‘pesante’ bagaglio di esperienza di ‘vecchio’ lupo di mare. Ha scelto poi il suo collaboratore più fidato, facendolo crescere con molta attenzione, affidandogli molta responsabilità ed un ruolo centrale e operativo. Oggi la successione è stata naturale, con un passaggio di testimone in tranquillità, senza creare movimenti o timori tra gli azionisti. La Confesercenti, a nome degli operatori commerciali e turistici cittadini, rivolge un sentimento di riconoscimento e di profondo affetto al dott. Giovanni Battista Borea d’Olmo e salutano con entusiasmo e simpatia il nuovo ruolo di responsabilità di Marco Cornacchia. Cala del Forte - conclude Scibilia- è in mani sicure e avrà un futuro roseo con nuove opportunità, prospettive e progetti”.