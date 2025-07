Juventus-Torino finisce in rissa, Ico Ferrero presenta "Botte da derby" a Bordighera (Foto)

"Botte da derby. Quello Juventus-Torino 3-1 del 27 ottobre ‘63 finito in rissa" di Ico Ferrero verrà presentato il 12 agosto a Bordighera.

Un incontro con l'autore per scoprire il libro incentrato sul derby tra Juventus e Torino del 27 ottobre ‘63 finito in rissa.

Enrico Maria Ferrero, Ico per gli amici, è nato ad Alpignano (TO) nel 1960 e vi è rimasto fino al 1991. Si è poi trasferito a Vallecrosia per poi rientrare ad Alpignano nel 2010. Laureato una prima volta in Veterinaria e una seconda in Giurisprudenza, ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Patologia comparata degli animali domestici. Dirige il servizio veterinario di un'azienda sanitaria locale del Piemonte ed è professore a contratto in materia giuridiche presso gli atenei di Torino e Milano. Il suo primo libro si intitola "2020: non è andato tutto bene" e racconta giorno per giorno i mesi più terribili della pandemia in Italia. In parte è un diario quotidiano, in parte una raccolta di testimonianze di chi ha vissuto in prima persona l'esperienza della malattia da coronavirus. Ha scritto poi anche "Le guerra di Dino lettera per lettera" e ha curato la traduzione e le annotazioni di "L'amore e il pensiero negli animali e nell'uomo" di Serg Voronoff.