Sanremo, funerali sospesi per fare luce sulla morte di Marco Pingiotti

I funerali di Marco Pingiotti, 49 anni, attore conosciuto e amato a Sanremo con il soprannome di “Marcolino”, sono stati rinviati a data da destinarsi su richiesta della famiglia. La decisione è legata alla volontà dei parenti di chiarire le cause del decesso, avvenuto lo scorso 22 luglio all’ospedale Borea, dove era ricoverato da circa un mese.

È stata disposta l’autopsia. Sotto esame anche le condizioni in cui l’uomo era stato accolto in ospedale, dopo un periodo di permanenza nella struttura Villa Julia. I familiari, che hanno presentato denuncia, chiedono accertamenti approfonditi per verificare se la morte possa essere stata causata da complicanze evitabili.