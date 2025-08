Lavori in corso Genova, lunghe code a Ventimiglia (Foto)

Disagi alla viabilità a Ventimiglia. Nella giornata odierna, in particolar modo in alcune fasce orarie, si sono create lunghe code, in entrambe le direzioni di marcia, a causa dei lavori in corso Genova.

Nei pressi dell'incrocio con via Tacito, infatti, per consentire i lavori e le manovre dei mezzi è stato istituito il senso alternato di marcia.

Un provvedimento per garantire sicurezza durante l'intervento che, però, ha innescato rallentamenti e code che hanno creato disagi alla viabilità cittadina e non solo.