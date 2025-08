Formazione in emergenza, prove pratiche di primo soccorso per la Cri Ventimiglia

Simulazioni di primo soccorso a Ventimiglia. Sabato 2 agosto dalle 16 alle 19 si vedranno, in vari punti della città, ambulanze e volontari intervenire per salvare e soccorrere persone in differenti situazioni ma non saranno veri interventi, si tratterà, infatti, di prove pratiche per gli esami TSSA a completamento del corso di formazione effettuato dalla Croce Rossa di Ventimiglia.

"Le prove si svolgeranno in vari luoghi della città" - avvisa il presidente CRI Ventimiglia Sergio Rigo - "Una postazione sarà presso il giardinetto sito all'imbocco di via Cabagni Baccini all'incrocio con via Dante e via Roma. Un'altra postazione è prevista in prossimità della spiaggia adiacente a via Dante e alla passeggiata Trento Trieste in corrispondenza della rotonda spartitraffico. Un'ulteriore postazione sarà presso il piazzale della sede della CRI in via Dante n 16 e, infine, ve ne sarà una in passeggiata Varaldo dove c'è la rotonda con la Madonnina".

"Per la realizzazione dell'attività saranno impiegati sette simulatori e tre truccatori nonché tre ambulanze con altrettanti autisti, anche al fine di rendere il tutto più realistico possibile" - fa sapere - "Vogliamo rassicurare la popolazione che saranno solo prove tecniche. Per qualsivoglia ulteriore eventuale informazione si prega di contattare il 338 5869558, presidente della CRI Sergio Rigo, o la referente della formazione Cristina Scarella al 348 8034360".