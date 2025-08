Sanremo: operazione ‘relamping’ dell’illuminazione pubblica cittadina per un risparmio del 78% sulle bollette

Numerose zone centrali e collinari di Sanremo saranno a brevre interessate da un importante progetto di 'relamping'. Si tratta di un intervento sull’illuminazione pubblica, che si concretizzerà con la sostituzione delle lampade tradizionali con moderni led che consentiranno una diminuzione di consumi a parità di luce.

In particolare, saranno cambiate 6.014 lampade di vecchia generazione, pari al 68,6% del totale delle presenti sul territorio comunale, oltre a 107 pali ormai vetusti che potevano costituire pericolo per la sicurezza e rischio di discontinuità in caso di problematiche. Inoltre, è prevista la sostituzione di 1.000 metri di cavi aerei usurati dal tempo. La sola sostituzione delle lampade garantirà una riduzione dei consumi pari al 78%. Il progetto, inoltre, prevede l’acquisto di nuovi fari per la galleria Francia, compresa la diramazione verso piazza Nota.

“Un progetto che ha quindi l’obiettivo di perseguire l’efficienza energetica, con benefici di tipo economico ed ambientale – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella – L’utilizzo di lampade Led di ultima generazione, permetterà infatti un’illuminazione a basso consumo con una resa maggiore di quella attualmente esistente. Un miglioramento generale della qualità dell’illuminazione pubblica renderà Sanremo una città ancora più accogliente garantendo, inoltre, una maggior sicurezza. Infine, l’illuminazione a Led permetterà di avere un effetto di luce diverso, con un impatto cromatico consono ad una città turistica come Sanremo”.

Si otterranno effetti finali quali la riduzione dei consumi e dei costi di manutenzione, la messa in sicurezza dei sostegni, l’abbassamento dell’inquinamento luminoso. L’inizio dei lavori, dall’importo complessivo di 2.446.681 euro finanziato con fondi Por Fesr e una compartecipazione del Comune pari al 30%, è stato fissato ad inizio settembre. Il progetto è stato al centro, nei giorni scorsi, di una nuova riunione organizzata presso la sede della Dea in Valle Armea, tra l’assessore Massimo Donzella, gli uffici tecnici e la società Dipe srl, che si occuperà della realizzazione e della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.