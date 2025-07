Giardini Lowe chiusi per l'evento 'E…state in Tenco': preparativi al via a Bordighera

Dalle ore 8.00 di venerdì 1 agosto alle ore 18.00 di domenica 3 agosto 2025 i giardini Lowe di Bordighera saranno chiusi al pubblico per consentire l’allestimento, la realizzazione e lo smontaggio della rassegna 'E…state in Tenco'. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di 6 stalli di sosta in via Vittorio Veneto, lato ponente antistante i giardini Lowe, per permettere il carico e scarico di materiale e come area di sicurezza nello svolgimento dell’evento.