Sanremo: degrado nella zona della Madonna Pellegrina a Coldirodi, la segnalazione di un lettore (Foto)

Un nostro lettore, Lauro, ci ha scritto per segnalare la cattiva manutenzione dell'area verde panoramica della ‘Madonna Pellegrina’, in frazione Coldirodi a Sanremo:

“Ci sono diversi problemi, come la crescita incontrollata della vegetazione e la trascuratezza generale dell'area. Questo influisce negativamente sull'aspetto estetico, sulla sicurezza, e sulla fruibilità dello spazio. Il degrado appare agli occhi dei turisti e dei residenti che quotidianamente la frequentano, percorrendo una strada ormai dissestata dal continuo transito di mezzi pesanti, un'area giochi in stato di abbandono e priva di giochi e cassonetti dei rifiuti sempre stracolmi e in bellavista. Spero che questo pensiero possa costituire a sensibilizzare l'opinione pubblica e a promuovere cambiamenti positivi”.