Dolceacqua, successo per il concerto di beneficenza al castello organizzato dal Lions Club Ufficiali d'Italia (foto)

Una serata magica e all'insegna della solidarietà ha animato il suggestivo Castello di Dolceacqua lo scorso sabato 26 luglio. Il Lions Club Ufficiali d'Italia, sotto la presidenza di Costantino Dinielli, ha organizzato un concerto di beneficenza che ha riscosso un grande successo, richiamando un centinaio di partecipanti entusiasti.

L'evento, pensato per sostenere due importanti realtà del territorio, ha visto l'esibizione del talentuoso Maestro Marco Reghezza e della sua Open Orchestra, che hanno incantato il pubblico con le loro melodie.

La finalità della serata era duplice: raccogliere fondi per l'acquisto di due sollevatori destinati alla Casa di Riposo San Giuseppe di Dolceacqua e supportare il progetto "La Tessera della Solidarietà" della Croce Rossa di Bordighera.

Durante la serata, sono intervenuti i rappresentanti delle associazioni beneficiarie per esprimere la loro gratitudine e illustrare l'importanza dei progetti. Don Pietro, in rappresentanza della Fondazione San Giuseppe, ha rivolto un sentito ringraziamento al Lions Club per il prezioso aiuto che permetterà di migliorare la qualità della vita degli ospiti della casa di riposo. A seguire, Vincenzo Palmero, Presidente della Croce Rossa di Bordighera e ideatore della "Tessera della Solidarietà", ha dettagliato le finalità dell'iniziativa, volta a fornire un sostegno concreto alle persone in difficoltà.

L'importanza dell'evento è stata sottolineata anche dalla presenza di figure di spicco del mondo Lions, con l'intervento del Governatore del Distretto Lions 108IA3 Mauro Imbrenda e del Past Governatore Vincenzo Benza, a testimonianza del forte impegno della rete Lions sul territorio.

Anche le istituzioni locali hanno voluto testimoniare il loro apprezzamento: il consigliere comunale Renzo Piantoni ha preso la parola per portare i saluti dell'amministrazione e sottolineare l'importanza di queste iniziative per il benessere della comunità.

La serata è stata un trionfo di musica e generosità, a dimostrazione di come la collaborazione e l'impegno possano fare la differenza per chi ha più bisogno. Il Lions Club Ufficiali d'Italia si conferma ancora una volta un pilastro fondamentale nel panorama del volontariato locale.