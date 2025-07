Sanremo: partiti i lavori per la rete fognaria in strada San Martino

Dopo il dibattito che si è sviluppato negli scorsi giorni, Rivieracqua ha presentato al Comune di Sanremo una richiesta urgente per l’autorizzazione alla rottura del suolo pubblico in strada San Martino, nel tratto compreso tra i civici 26 e 34, per risolvere le problematiche legate alla rete fognaria.

I lavori, resisi necessari per garantire la sicurezza e l’igiene pubblica, sono stati avviati il 28 luglio e proseguiranno fino a completamento dell’intervento. L’area interessata copre una superficie di circa 10 metri quadrati.

L’intervento sarà eseguito dalla ditta incaricata IRF srl di Taggia. Durante l’intero periodo dei lavori, la viabilità subirà modifiche significative: il tratto di strada sarà chiuso al traffico tra i numeri civici indicati e saranno predisposte due corsie provvisorie utilizzando gli attuali spazi adibiti a parcheggio a bordo strada. Da valle, l’ingresso e l’uscita saranno garantiti da Corso Cavallotti; da monte, invece, da Via della Repubblica.

Sarà consentito l’accesso veicolare esclusivamente ai possessori di box e posti auto privati. Verrà inoltre istituito il divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata dei veicoli, per tutta la durata dei lavori.

Dopo le segnalazioni arrivate nell'ultimo periodo (anche dai banchi dell'opposizione prima e durante il consiglio comunale monotematico sui lavori pubblici), sono partiti gli interventi per sistemare le problematiche alle fognature della zona, con la speranza dei residenti che le operazioni possano risolvere il tutto in maniera definitiva.