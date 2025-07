Sanremo: missione straordinaria del comandante di Cuneo in carcere, secondo sindacati e agenti la situazione sta migliorando

Dopo la notte di violenza che ha sconvolto il carcere di Valle Armea, con otto agenti aggrediti e uno sfregiato al volto, si intravedono finalmente i primi segnali concreti di un'inversione di rotta. A pochi giorni dall’episodio, il Dipartimento ha inviato in missione straordinaria il Comandante del Reparto di Cuneo, figura di riconosciuta esperienza e autorevolezza, per ripristinare l’ordine e riorganizzare la sicurezza interna. La sua presenza a Sanremo, accompagnata da un nucleo operativo composto da agenti altamente professionali e selezionati proprio tra i ranghi del carcere di Cuneo, ha già iniziato a produrre risultati visibili.

Disciplina, rigore e presenza costante sul campo stanno riportando fiducia e motivazione tra il personale in servizio, dando nuova linfa a un istituto che fino a pochi giorni fa sembrava sull’orlo del collasso. “Il Comandante ha portato con sé non solo competenza tecnica, ma soprattutto una leadership ferma e rispettosa che ha saputo coinvolgere tutti (agenti, operatori e dirigenti) in una visione chiara di ripartenza” riferisce una fonte interna all’istituto.

Grazie a un attento lavoro di ricognizione, ridefinizione dei turni, monitoraggio dei detenuti a rischio e coordinamento con le altre forze dell’ordine, il clima all’interno della struttura sta lentamente tornando sotto controllo. Non si tratta di miracoli, ma di gestione concreta, presenza attiva e capacità di risolvere le emergenze con lucidità. Un plauso particolare va agli agenti inviati in supporto dal carcere di Cuneo, che si sono subito distinti per disciplinata efficienza, spirito di servizio e collaborazione con il personale locale. La loro professionalità ha fatto la differenza in un momento delicatissimo.

“In poche ore – spiega un agente – si è passati dal caos al controllo. Ora si lavora con serenità e determinazione, e si cominciano a vedere i risultati”.

Il segretario regionale del Sinappe, Gaetano Ferrara, e il vice Michele Balestra hanno espresso un sentito ringraziamento al Comandante e alla sua squadra, certi che con il loro contributo il carcere di Sanremo potrà presto tornare ad essere un esempio di efficienza e sicurezza nel panorama penitenziario italiano: “Il percorso è appena iniziato, ma la strada è quella giusta. E con professionisti di tale livello in prima linea, la speranza torna a farsi spazio tra le mura di Valle Armea”.