Grazie al service del Lions Club Matutia scatta l'operazione 'Zaino Sospeso': un aiuto per l'acquisto di materiale scolastico

Tempo di vacanze per le scuole, ma settembre è vicino e tutti i ragazzi dovranno provvedere all’acquisto di materiale scolastico e per qualcuno anche di uno zaino nuovo. Non tutte le famiglie potranno soddisfare le richieste dei figli di avere tutto il necessario per iniziare la scuola. Il Lions Sanremo Matutia viene in soccorso a situazioni di necessità distribuendo il materiale scolastico che raccoglieranno tramite la collaborazione di cartolerie del territorio disponibili ad aderire al service.

I ragazzi che cambieranno lo zaino, per lo più in buone condizioni, potranno lasciare in cartoleria quello usato che sarà donato ad un bambino bisognoso. Negli anni scorsi tramite i servizi sociali del Comune di Sanremo sono stati distribuiti quaderni, pennarelli, matite astucci album ed altro, donati da clienti molto generosi.

Gli esercizi che aderiscono all’iniziativa 'Zaino sospeso' sono, a Sanremo: Casco Shop , in piazza Colombo 34, Penna e Calamaio in via Volta 48, Cocco&Drilli in via Galileo Galilei 222 e Cartolandia in via della Repubblica 3; a Riva Ligure la Cartoleria Papè di corso Villaregia 47 Riva Ligure. Anche poco può fare la differenza per chi ha bisogno e far contento un bambino.