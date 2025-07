Sanremo, Gianluigi Nuzzi apre a Pian di Nave i Martedì Letterari del Casinò: luci sulle verità nascoste

I Martedì Letterari dl Casinò di Sanremo dal 30 luglio al 28 agosto si inseriscono nelle serate del programma estivo del Comune di Sanremo, a Pian di Nave alle ore 21.00. Cinque prestigiosi incontri: mercoledì 30 luglio Gianluigi Nuzzi, lunedì 4 agosto Roberto Giacobbo, domenica 10 agosto Paolo Mieli, mercoledì 20 agosto Rosella Postorino, giovedì 28 agosto Carlo Cottarelli.

Il primo appuntamento dei “Martedì Letterari” curati da Marzia Taruffi è per mercoledì 30 luglio alle ore 21.00 e propone il giornalista e saggista Gianluigi Nuzzi, dal 2013 conduttore della trasmissione di Rete 4 “Quarto grado” format seguitissimo. L’ingresso è libero e gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Nuzzi terrà una conferenza-incontro parlando delle inchieste, che hanno interessato in maniera costante l’opinione pubblica negli ultimi anni, seguite momento dopo momento dalla redazione di Quarto Grado. Questo il tema scelto:” “Da Emanuela Orlandi a Garlasco, le verità nascoste.”

Con Quarto Grado lo spettatore segue il filone del giornalismo di inchiesta che spesso ha potato nuove prospettive di analisi dei diversi casi, come accade anche per l’omicidio di Garlasco.

"Chi ha ucciso Chiara Poggi aveva lasciato le impronte di cinque polpastrelli sulla spalla sinistra del pigiama rosa, questa era una firma”, ha affermato in trasmissione Nuzzi secondo il quale bisognava prendere le impronte dattiloscopiche per capire chi era l'assassino. "E invece il corpo è stato voltato, la maglietta rosa è finita intrisa di sangue e quella firma cancellata", prosegue il conduttore che poi ha espressole sue riserve per le criticità commesse, sembra, nel corso della lunga inchiesta.

Gianluigi Nuzzi milanese, è autore di una serie di bestseller internazionali sugli scandali in Vaticano (Vaticano S.p.A., 2009; Sua Santità, 2012; Via Crucis, 2015; Peccato originale, 2017; Giudizio universale, 2019; Il libro nero del Vaticano, 2020). È ideatore e conduttore di programmi televisivi di successo. Attualmente conduce Quarto Grado, in onda su Rete 4, e scrive per il quotidiano “La Stampa”.

Lunedì 4 agosto ore 21.00 a Pian di Nave Roberto Giacobbo “Misteri ed enigmi. Da dove veniamo”

Domenica 10 agosto ore 21.00 a Pian di Nave Paolo Mieli presenta il libro: Fiamme dal passato (Rizzoli) .