Sanremo: in comune la 'Sala degli specchi' diventa ufficialmente il luogo delle conferenze stampa (Foto)

Il comune di Sanremo ha approntato una sorta di sala stampa nella cosiddetta ‘Sala degli specchi’ di palazzo Bellevue, ovvero la prima stanza a destra, quando si entra nell’atrio dell’ente.

Da anni, infatti, le conferenze stampa si dividono tra Sala Giunta e Sala degli specchi, quest’ultima decisamente più ampia ed utilizzata anche in occasione di Consigli comunali importanti, per consentire un maggiore afflusso di pubblico.

Sono stati installati alcuni tabelloni con il logo del comune ed anche un ‘corner’ per le interviste. Un modo per Sanremo per andare incontro alle esigenze dei giornalisti, in occasione delle conferenze stampa.