San Bartolomeo al Mare: al casello imbocca l'autostrada contromano e provoca un frontale, tre feriti lievi sulla A10 (Foto)

Prende l’autostrada in senso contrario e provoca un frontale al casello. Si è rischiata la tragedia, questa mattina poco dopo le 11, sulla falsa riga di quanto accaduto ieri sull’autostrada A4 Milano-Torino.

Teatro dell’incidente, per fortuna, il casello di ingresso e uscita di San Bartolomeo al Mare, dove i due mezzi si sono scontrati. Tre i feriti che erano a bordo delle auto, tutti fortunatamente non gravi e trasportati in ospedale in codice giallo di media gravità.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, insieme alle ambulanze della Croce d’Oro di Cervo e Imperia e della Bianca di Andora. Insieme a loro anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale che dovrà stabilire le responsabilità del sinistro e gli operai della A10.

Non si sono registrati problemi di traffico sull’autostrada se non all’ingresso e uscita del casello.