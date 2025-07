Sanremo: allarme in Via Baracca a Poggio, un residente: "Un pericolo ignorato sotto le scuole"

"Gentile Direttore,

Le scrivo per segnalare una situazione di grave e crescente pericolo in Via Baracca, nella frazione Poggio. Sebbene non ancora ai livelli critici di Via Vallarino, la strada sta progressivamente sprofondando, creando una minaccia diretta per il sottostante piazzale delle scuole.

Avevo già portato all'attenzione della precedente amministrazione Biancheri questo problema oltre un anno fa. A quel tempo, erano stati addirittura posizionati dei cartelli di divieto di sosta, presumibilmente per consentire l'avvio di lavori di messa in sicurezza. Purtroppo, l'intervento non ebbe mai luogo: il giorno previsto per l'inizio dei lavori piovve, e da allora non è stato fatto più nulla. I cartelli sono poi gradualmente scomparsi e la situazione è rimasta irrisolta.

Mi auguro vivamente che l'attuale amministrazione comunale prenda finalmente provvedimenti urgenti per affrontare questa problematica. La sicurezza dei cittadini e, in particolare, quella degli studenti che frequentano le scuole adiacenti, non può più essere ignorata.

Enzo Jorfida".