Consiglio Comunale a Taggia: dal nuovo PUC alla gestione della piscina comunale, tanti i temi sul tavolo

Taggia si prepara a un Consiglio Comunale di particolare importanza, convocato in sessione Straordinaria per Giovedì 31 luglio 2025 alle ore 1.30. L'ordine del giorno, denso di punti strategici, vedrà i consiglieri affrontare temi che spaziano dalla pianificazione urbanistica alla gestione del patrimonio comunale.

Tra gli argomenti più attesi, figura l'interrogazione presentata dal Consigliere Cascino del gruppo "Progettiamo il Futuro" in merito all'approvazione/adozione di un nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC). Questo punto, di fondamentale importanza per lo sviluppo futuro del territorio, promette di accendere il dibattito sulle direzioni urbanistiche che Taggia intende intraprendere.

Altro tema di grande rilevanza ambientale è la mozione presentata dal gruppo "Progetto Comune", avente ad oggetto l'"Adozione di un Piano Regolatore del Verde (Regolamento Comunale per la tutela del patrimonio arboreo)". Una proposta che mira a salvaguardare e valorizzare il patrimonio verde della città, rispondendo a una crescente sensibilità verso la sostenibilità e la qualità della vita.

Sul fronte economico e amministrativo, il Consiglio sarà chiamato a ratificare la delibera di Giunta Comunale n. 129 del 15/07/2025, riguardante la quinta variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 per i Servizi Demografici. Sarà inoltre comunicata la delibera di G.C. n. 130, relativa all'integrazione del capitolo di bilancio per la sostituzione del software del Servizio Risorse Umane, con un prelevamento dal fondo di riserva. Un ulteriore punto riguarderà la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e la sesta variazione di assestamento generale per l'esercizio finanziario 2025.

Particolare attenzione sarà dedicata al futuro del Centro Natatorio di proprietà comunale. Il Servizio Patrimonio presenterà un atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo, considerato con rilevanza economica. La delibera prevederà la definizione delle modalità di gestione e affidamento del servizio, con l'approvazione della relazione illustrativa e la sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, ai sensi dell'Art. 14 del D.LGS n. 201/2022.

Infine, l'ordine del giorno prevede anche la nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2025-2028, con un incarico che avrà decorrenza dal 14 agosto 2025 al 13 agosto 2028.