Uno speciale weekend tutto da vivere: musica, storia e sapori animano la Riviera e l'entroterra

Un fine settimana che si preannuncia esplosivo in tutta la provincia di Imperia con un'offerta di eventi che spazia dalla musica di alto livello alle rievocazioni storiche, dalle tradizioni enogastronomiche ai momenti di riflessione culturale. Residenti e turisti avranno l'imbarazzo della scelta per vivere due giornate all'insegna del divertimento e della scoperta del territorio.

A Sanremo, la musica sarà assoluta protagonista. La 12ª edizione di "Bravo Jazz" prenderà il via sabato 26 luglio alle 21.00 all'Anfiteatro San Costanzo nel Centro Storico con l'esibizione dei Funkincasa, proseguendo domenica 27 alla stessa ora e luogo con lo Scott Hamilton Italian Quartet, uno dei massimi interpreti del sax tenore mainstream per l’occasione accompagnato dal suo ormai rodato quartetto italiano.

Sempre sabato 26, alle 21.30, Pian di Nave accoglierà il tanto atteso concerto di Chiello, reduce dal duetto con Rose Villain all’ultimo Festival di Sanremo, e Sethu, già in gara tra i big al Festival nel 2023. promettendo un'esplosione di energia per i fan.

Ventimiglia farà un salto nel passato con l'attesissimo Agosto Medievale. Ogni anno, sul finire del mese di luglio e durante il mese di agosto, la storia diventa protagonista e la Città Medievale si riappropria di atmosfere che sembrano non averla mai abbandonata. Centinaia di figuranti trasformati in armigeri, soldati di ventura, dame, cavalieri, nobili e popolani vestendo i costumi dell’epoca e sfidandosi in gare di destrezza animano il centro storico della città di confine, che offre una cornice unica per questo evento riportando il visitatore, come per magia, nell’atmosfera del medioevo, con le figurazioni in costume. Questa sera, sabato 26 luglio, Piazza Marconi si animerà alle 21.30 con "Asteludo", una spettacolare disfida di drappi e tamburi, con il corteo e il torneo dei Sbandieratori e Musici. Si proseguirà domani, domenica 27, sempre in Piazza Marconi alle 21.30, con la suggestiva "Notte della Contesa", tra cortei da parata e competizioni storiche tra i Sestieri.

L'entroterra offre atmosfere uniche: a Dolcedo, l'11ª edizione di "Per le vie del Borgo" si aprirà sabato 26 luglio alle 21.00 nella Chiesa Parrocchiale di San Tommaso con il concerto dell'Orchestra "Terra Madre" di Torino, featuring Aliou Ndiaye Taxuraan, prima voce solista dell’Orchestra Nazionale del Senegal, e quattro musicisti, dal Senegal, Burkina Faso, Italia, Iran. L'evento sarà preceduto, alle 17.30, da un approfondimento sulle "migrazioni nel Mediterraneo". Domenica 27, sempre nella stessa chiesa e alla stessa ora, il Festival Cameristico Nazionale "I concerti della montagna e del mare 2025" presenterà i Solisti dell'Orchestra da Camera Italiana Antonio Vivaldi che eseguiranno un programma comprendente sinfonie sacre, sonate e rari concerti del grande compositore veneziano

A Perinaldo di avvia a conclusione il Festival – Terre di Confine dopo una settimana di concerti, spettacoli e masterclass. Questa sera, sabato 26 luglio, dalle 19.00 in Piazza San Nicolò, spazio alla Festa della Musica con performance dal vivo che spaziano dalla musica classica al rock, fino al jazz contemporaneo, coinvolgendo ogni angolo del paese. Un marching band guida il pubblico per vicoli e piazze. Oltre la musica anche la gastronomia con “Cucina in Festival”, la tradizionale cena in piazza organizzata con passione dall’Associazione Volontari di Perinaldo. Un’occasione speciale per gustare piatti tipici, prodotti locali e vivere l’atmosfera unica del borgo tra musica dal vivo e buon cibo, in uno degli angoli più suggestivi del paese. Il festival si concluderà domenica 27, alle 11.30, con il Perinaldo Festival String Ensemble nella Chiesa di San Nicolò. Un suggestivo concerto mattutino dove giovani musicisti, provenienti da diverse realtà italiane ed europee, daranno vita a un programma variegato ed emozionante, frutto del lavoro intensivo svolto durante la settimana del festival sotto la guida di docenti d’eccellenza.

A Pieve di Teco è in corso di svolgimento la 17ª edizione del Memorial Nicola Ferrari con eventi che spaziano dalla cultura, alla musica, buon cibo, natura e, soprattutto, solidarietà. Oggi, sabato 26, i Portici medievali ospiteranno dalle 21.00 una serata gastronomica con hamburger e rostelle, birra e DJ set. Domani, domenica 27, la giornata clou sarà la ‘Corsa per un Sorriso’, un trail running immerso nella natura, su un tratto delle antiche Vie del Sale praticamente 11 chilometri di jogging immersi nella natura con la possibilità di portarsi anche i cani al seguito. Prevista anche una più tranquilla passeggiata con partenza sempre da piazza Carenzi per due differenti escursioni, una più semplice e una di media difficoltà.



Per gli amanti del brivido, Triora propone sabato 26 luglio alle 22.00 il "Ghost Tour Triora – Tele infernali", una passeggiata notturna tra storia, leggenda e folklore. A guidare il percorso saranno due gli Storyteller Ambra Ghiglione e Kevin Ginulla, che condurranno i partecipanti lungo le tappe del tour evocando personaggi, episodi e testimonianze che hanno segnato la storia oscura di Triora. Tra queste, la figura di Franchetta Borelli, una delle principali accusate nel processo del 1587. Una figura emblematica, che incarna il destino di tante donne perseguitate in un’epoca di sospetto e crudeltà, e che ancora oggi sembra chiedere ascolto, tra i ruderi e i silenzi della "Cabotina".



A Soldano, dalle 19.00 di sabato 26 luglio, si potranno scoprire i sapori locali con "Nelle Nicchie del Rossese", percorso enogastronomico diffuso che segna il ritorno di una tradizione da tempo interrotta: un itinerario tra carruggi, piazze e scorci suggestivi, dove il vino incontrerà arte, sapori locali e atmosfere intime e coinvolgenti".

Ad Arma di Taggia, i Festeggiamenti in onore di Sant'Erasmo culmineranno domenica 27 luglio. Alle 21.30, il Lungomare si illuminerà con migliaia di lumini galleggianti, seguiti alle 22.30 da un grandioso spettacolo pirotecnico e una serata disco in Piazza Tiziano Chierotti. Già sabato 26, alle 21.30, il sagrato della Chiesa dei Santi Giuseppe e Antonio ospiterà il concerto "Resta cu 'mme", un omaggio a Domenico Modugno con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Musica, spettacoli e notti a tema

Il divertimento continua in tutta la provincia con una ricca offerta di musica e spettacoli. A Imperia, sabato 26 alle 19.30, l'U.S. Mocambo ospiterà una serata gastronomica danzante con Paella e l’orchestra Laura Fiori. Sempre a Ventimiglia, sabato 26, il Belvedere Resentello si animerà con la "Festa Cuba" (21.00), mentre Villa Hanbury proporrà una "Milonga sotto le stelle" (21.15). Vallecrosia darà il via a "Drum 100" ai Giardini Erio Tripodi, con aperitivo, dj set e live band a partire dalle 18.30 di sabato e proseguendo domenica con masterclass e ulteriori esibizioni. A Bordighera, sabato 26 alle 21.00, i Giardini Winter ospiteranno lo spettacolo "Intelligenza Originale: IO", e domenica 27 alle 21.30, l'Ex Chiesa Anglicana vedrà il concerto dei Kokallà. Ospedaletti proporrà un concerto Rock Italiano in Piazza IV Novembre sabato alle 21.30. A Riva Ligure, sabato 26 alle 21.30, ci sarà "La Notte del Wrestling" in Piazza Ughetto. San Bartolomeo al Mare ospiterà "Rebatta Buse live" in Piazzale Olimpia sia sabato che domenica sera (19.30). Domenica 27, a Cervo, Piazza Serafino e Nino Alassio accoglierà alle 21.30 la X Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi con il concerto d’apertura "Alchimia d’Oriente".

Nell'entroterra, la musica risuonerà a Bajardo domenica 27 alle 21.30 con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo e Peppe Voltarelli in "Resta cu 'mme", omaggio a Domenico Modugno. A Camporosso, domenica 27 alle 21.00, il Coro "Voci e Note" si esibirà in un concerto "Non solo Gospel" alla Terrazza del Centro Falcone. A Pigna, domenica 27 alle 21.30, la rassegna musicale bandistica Raimondo Redento presenterà il concerto della Banda musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera. A Seborga, domenica 27 alle 21.15, Piazza Marconi ospiterà una serata di canti dialettali.

Sagre, tradizioni e sapori del territorio

I Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi (Sanremo) animeranno il weekend con musica, balli, teatro e sport, offrendo carne alla piastra, capra e fagioli e altri piatti tipici (dalle 20.00 entrambi i giorni). A Castellaro, sabato 26 alle 20.00, l'appuntamento è con "Estate 2025 al Castellaro Golf": Musica Sound Of Soul e cena. A Castel Vittorio, la "A Cena con le Stelle - In Viaggio lungo la Via Lattea" (20.00) promette osservazioni astronomiche a oltre 1000 metri. La "Birrharley" di Cipressa animerà la Torre Gallinaro sabato (19.00) e domenica (12.00). A Isolabona, sabato 26 alle 20.00, si terrà "Isolabona in Festa" con serata gastronomica e danzante. Rocchetta Nervina proporrà sabato 26 alle 20.30 la "Sagra della Capra e Fagioli". A Seborga, la "Sagra delle cozze" è in programma sabato 26 alle 20.00. Villa Viani ospiterà la "46ª Sagra della Lumaca e degli Spiedini" con serata danzante sia sabato che domenica (dalle 20.30). Domenica, alle 23.00, eccezionale estrazione a sorte di un gioiello.

Domenica 27, a Carpasio, dalle 9.30 alle 18.00, la Festa della Lavanda offrirà un'esperienza sensoriale completa con dimostrazioni di distillazione, laboratori e visite al Museo e all'Antico forno comunale.

Cultura, arte e appuntamenti speciali

Sabato 26, a Ventimiglia, la rassegna "Incontri in Giardino" al Giardino della SPES (18.00) ospiterà la presentazione del libro "Il Sentiero della Speranza". La rassegna si replicherà domenica 27 con la presentazione di "L’ultima rivoluzione dei vecchi ribelli" alla stessa ora e luogo. A Bordighera, sabato 26 e domenica 27 alle 10.30, sarà possibile partecipare a "141 anni dopo", un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati da Monet. Nell'entroterra, a Bajardo, sabato 26 alle 18.00, per le "Bajardo Lectures 2025", verrà presentato il libro "Onore al territorio" nella Chiesa Vecchia di San Niccolò. A Costarainera, sabato 26 alle 21.00, si terrà una Serata De André con reading e concerto. Diano Castello ospiterà sabato 26 alle 21.30 il concerto di Geddo per "MusiCastello". A Dolceacqua, sabato 26 alle 21.00, il Castello dei Doria sarà lo scenario del concerto "Dolceacqua in Musica, un Castello di Solidarietà". Domenica 27, a Ranzo, alle 17.00, il ciclo "Formae Lucis" offrirà un evento alla scoperta della chiesa di San Pantaleo e dei suoi affreschi. A Seborga, alle 18.00, per "Onorata Milonga Festival", ci sarà un talk su "Intrecciare le Palme" e una charla sulla storia del Bandoneon.

Per i più piccoli e gli amanti dello shopping

Domenica 27, a Sanremo, alle 21.00, Piazza Borea d’Olmo si trasformerà per lo spettacolo per bambini "In piazza si balla tra le bolle" con Baby Dance. A Camporosso, sempre domenica 27 alle 21.00, i Giardini di Piazza d'Armi ospiteranno uno spettacolo per bambini a cura della "Pandora". Per gli amanti dello shopping, Imperia proporrà domenica 27 dalle 9.00 alle 19.00 "ImperiAffari", la Festa dell'estate ad Oneglia lungo i portici di via Bonfante e nelle vie adiacenti. E per chiudere in bellezza, a Diano Marina, domenica 27 alle 21.30, si terrà la Sfilata di moda "30 Minuti di Bellezza" al Molo delle Tartarughe.

Dunque un weekend che promette emozioni e divertimento per tutti, dalla costa all'entroterra.





Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

