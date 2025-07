Carpasio si tinge di viola: domani la Festa della Lavanda tra tradizione, distillazione e visite al museo

Tutto pronto a Carpasio per la Festa della Lavanda, in programma domani, domenica 27 luglio. Il piccolo borgo dell’entroterra ligure si prepara ad accogliere turisti e visitatori in una giornata interamente dedicata a uno dei simboli più profumati e affascinanti della stagione estiva: la lavanda.

Il paese sarà animato da eventi e iniziative legate a questo fiore dalle molteplici proprietà benefiche. Cuore della manifestazione sarà la tradizionale distillazione della lavanda, un’antica arte che verrà riproposta dal vivo per far conoscere a tutti i passaggi che portano all’estrazione dell’olio essenziale, utilizzato da secoli in cosmetica, fitoterapia e aromaterapia.

A fare da cornice all’evento ci sarà anche il Museo della Lavanda, parte del Polo Museale di Carpasio, che per l’occasione sarà aperto al pubblico. I visitatori verranno accolti dalla curatrice Sophie, che guiderà il pubblico alla scoperta della storia, delle curiosità e degli usi di questa pianta simbolo della Provenza ma profondamente radicata anche nella tradizione locale ligure.

Una giornata tra natura, cultura e profumi, per celebrare un fiore che da sempre incanta i sensi e racconta la bellezza dei territori in cui cresce.