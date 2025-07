Ventimiglia, al via nuovi asfalti: il Comune investe 180mila euro

Prosegue a Ventimiglia il piano asfalti elaborato di concerto tra il Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Marco Agosta, e l’Assessore alle Frazioni, Domenico Calimera.

In particolare, sono stati stanziati 125.000 euro per il rifacimento delle zone frazionali di Via alle Ville e Via Lorenzi (Frazione Calvo), e 50.000 euro per il rifacimento del tratto di Via Veneto compreso tra Via Giovanni XXIII e Via Chiappori, in corrispondenza della scuola e del nuovo centro anziani.

“Si tratta di un ulteriore importante investimento nelle nostre frazioni – dichiarano gli Assessori Agosta e Calimera - che da decenni attendono interventi del genere. Dopo Roverino, San Secondo e Nervia, gli interventi si concentreranno adesso a Calvo e alle Ville, segno dell’attenzione dell’Amministrazione nei confronti di tutto il territorio comunale e di chi lo abita. Contestualmente, considerata la conclusione del lavori del centro anziani, abbiamo ritenuto doveroso procedere con il ripristino del manto stradale in Via Veneto, gravemente dissestato dalla presenza del pino ormai rimosso, i cui lavori partiranno martedì prossimo, in modo tale da iniziare l’anno scolastico con una strada rinnovata e in sicurezza”.