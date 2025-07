Gas nelle frazioni, Lega Ventimiglia: "Impegno mantenuto ma continueremo a lavorare"

"In campagna elettorale ci eravamo presi un impegno preciso con i residenti delle frazioni: portare il gas di città in zone che da sempre ne sono sprovviste. Un impegno che oggi inizia a diventare realtà. Come Lega Ventimiglia, siamo particolarmente soddisfatti di questo traguardo, frutto di un lavoro che seguiamo da anni, con determinazione ed impegno. Ripresa in mano una pratica ferma da decenni, convinti che non possano esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B", così in una nota gli esponenti della Lega Ventimiglia.



"Grazie all’inserimento del progetto nell’ambito della gara provinciale, spiegano, per l’ampliamento della rete di distribuzione, sono stati previsti 15 chilometri di nuova rete del gas a copertura delle località di San Lorenzo, Sant’Anna, San Bernardo, Seglia, Varase, Sant’Antonio, Carletti. Si tratta di un passo importante per restituire pari dignità e servizi anche alle zone collinari, spesso dimenticate. A conclusione delle procedure amministrative, confidiamo che questo intervento apporti un miglioramento concreto nella vita quotidiana dei cittadini che vivono nelle frazioni.



"L’impegno non si ferma, concludono, il Sindaco Flavio Di Muro, l’assessore Domenico Calimera, insieme ai consiglieri eletti della Lega continuano a lavorare con determinazione affinché anche le frazioni siano sempre più protagoniste del futuro della nostra città".