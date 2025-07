Bajardo Lectures 2025: l'Università d'Estate prende il via con un omaggio agli Alfieri di Castel Bajardo

Domani, sabato 26 luglio alle ore 18 prende il via la sesta edizione delle “Bajardo Lectures – Università d’estate in Castel Bajardo”, un’iniziativa dell’Accademia della Pigna realizzata con la collaborazione dell’associazione “Amici di Bajardo”.

Il primo incontro è un omaggio al sodalizio degli Alfieri di Castel Bajardo con la presentazione del libro “Onore al territorio” edito in occasione del I° Lustro di Fondazione degli Alfieri stessi. Si tratta di un volume di circa 150 pagine che raccoglie studi e testimonianze, documenti e fotografie del quinquennio di attività. Il libro comprende uno scritto inedito del grande poeta e scrittore Giuseppe Conte dedicato al fascino druidico di Bajardo, oltre a testi del professor Luigi de Anna, già docente all’Università di Turku in Finlandia, e poi contributi di vari Alfieri e Damigelle, tra cui Sergio Castellino, Faris La Cola, Paolo Romeo, Andrea Novella, Marilena Vesco, Nicholas Gallo e Robert Blinov e un saluto del Sindaco di Bajardo Remo Moraglia. Si toccano temi come i druidi, la leggenda della Barca, la storia della Cavalleria, il linguaggio dei simboli e altro ancora. A presentare e commentare questo lavoro sarà a Bajardo il dottor Vittorio Toesca Caldora di Castellazzo, psicologo e Consigliere Comunale di Sanremo. Saranno inoltre presenti alcuni degli autori del libro.

L’incontro, ad ingresso libero, si tiene nel salone del Castello, attiguo alla chiesa vecchia di S. Niccolò, dove normalmente si tiene il cinema.

Gli incontri proseguiranno settimanalmente tutti i sabati fino al 30 agosto. Tutte le conferenze della stagione saranno filmate e andranno ad arricchire il canale YouTube “Bajardo Lectures”.