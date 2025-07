Quiliano: il sanremese Cristhian Gullone vince la tappa ligure del Premio Fabrizio De André

Grande successo della serata svoltasi giovedì sera a Quiliano, in una piazza A. Gramsci gremita di pubblico, per le selezioni del Progetto Culturale di scouting “E ti piace lasciarti ascoltare” che in ogni regione sceglie un artista che accede direttamente alle semifinali nazionali del prestigioso Premio Fabrizio De André.

Per la Liguria, la regione che ha dato i natali al celebre cantautore genovese, il Promotore Territoriale Fiduciario del premio, Roberto Grossi, ha selezionato dieci artisti che si sono esibiti alla presenza di una giuria di altissimo livello, composta oltre che da quest’ultimo, da Mauro Ermanno Giovanardi (celebre cantautore e leader della band “La Crus”), Luisa Melis (direttrice artistica del premio), Marinella Venegoni (una delle più prestigiose firme del giornalismo italiano), Teresa Mariano (manager di artisti del livello di Caparezza, Negroamaro, Roy Paci e molti altri) e Fabio Gallo (fondatore e titolare dell’Ufficio Stampa musicale L’Altoparlante).

La serata è stata vinta dal cantautore sanremese Cristhian Gullone che ha presentato i brani "Pancia Piena" e "Sanguina Ancora", accompagnato dal violinista Marko Kurtinovic. Cristhian Gullone accederà quindi alla semifinale nazionale che si svolgerà la prima settimana di settembre e accederà altresì di diritto anche alla serata finale del Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente che si svolgerà nel mese di dicembre a Quiliano. ll premio Fabrizio De André, è patrocinato dalla Fondazione Fabrizio de André, si avvale di una giuria costituita da scrittori, giornalisti, critici musicali ed operatori del settore, presieduta da Dori Ghezzi e vede ogni anno oltre un migliaio di iscritti.

La tappa ligure delle selezioni regionali è stata organizzata dall’Associazione Culturale E20, con il contributo della Città di Quiliano e della Fondazione A. De Mari.