Sanremo: domani sera in Pian di Nave scatta la 26a edizione della rassegna di commedia dialettale organizzata dalla 'Stabile'

La Compagnia Stabile di Sanremo ha ripreso con entusiasmo la propria attività estiva, con un’altra stagione ricca di appuntamenti, proseguendo così la sua attività teatrale volta al mantenimento ed alla diffusione del dialetto locale, il 'Giargun' sanremasco. Con orgoglio, grazie al patrocinio del Comune (Assessorato Turismo e Manifestazioni), ha organizzato anche quest'anno la rassegna di teatro dialettale dedicata a Nini Sappia, socio fondatore, raggiungendo la 26a edizione.

Verranno proposte alcune tra le migliori compagnie liguri e piemontesi e, come sempre, sarà il pubblico a decretare il verdetto, con risate ed applausi. La rassegna si svolgerà in una nuova sede, il suggestivo piazzale do Pian di Nave, di fianco al Forte di Santa Tecla e di fronte al mare, in 6 serate da domani al 6 settembre, sempre alle 21, nelle quali si esibiranno le compagnie ospiti e, fuori concorso, la Stabile matuziana.

Oltre alla realizzazione della rassegna, la compagnia si esibirà in molti paesi della Provincia, dove riceve sempre il consenso entusiasta degli spettatori. Dal 2009, presso la propria sede in piazza Cassini 13 la Stabile organizza, per il suo affezionatissimo pubblico, una serie di appuntamenti cultural-sanremaschi per scoprire, saperne di più, imparare il nostro dialetto sanremasco attraverso la lettura e l'interpretazione dei suoi maggiori scrittori, con simpatici momenti di “gioco” e la conoscenza dei brani musicali tradizionali. L'iniziativa ha raccolto entusiastici consensi tra sanremaschi (e non) desiderosi di passare serenamente qualche serata animata da coraggiosi amanti del dialetto che hanno cominciato giocando e si sono trovati a... lavorare, recitando sul serio.