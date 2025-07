Monte Bignone celebra la 23ª Festa della Madonna del Carmelo e i 70 anni della sua chiesetta (foto)

Domenica 20 luglio 2025 si è svolta la 23ª edizione della Festa della Madonna del Carmelo nella suggestiva chiesetta di Monte Bignone, a 1.300 m. sul livello del mare, la più alta del territorio comunale di Sanremo. L’occasione ha avuto un valore particolare: la celebrazione del 70° anniversario della costruzione del santuario, sorto tra il 1954 e il 1955 grazie all’opera dell’impresa Martini e all’impegno del primo parroco di San Romolo, Mons. Giovanni Tornatore.

All’incontro hanno partecipato numerose persone, tra autorità Civili e dell’amministrazione del Comune di Sanremo: il Consigliere Vittorio Toesca, in qualità di delegato dal Sindaco, e l’Assessore alla Cultura Enza Dedali. Hanno preso parte anche istituzioni e rappresentanti del territorio: la Vice Comandante dei Vigili, Erika Biondi Zoccai; il Cavaliere Ufficiale Roberto Pecchinino, portavoce della Famija Sanremasca; la sezione degli Alpini di Verezzo; la dott.ssa Zanella, Presidente del Consorzio Forestale Monte Bignone; Cesare Rosso, psicologo in emergenza della Protezione Civile di Zuccarello; e Anpas Liguria, rappresentata da Diego Marrese.

La Santa Messa, è stata officiata dal cappellano militare Don Graziano Colombo (Istituto Don Orione e parrocchia di San Giovanni), insieme a Don Lawrence (San Pietro) e Don Thomas (San Bartolomeo), ha unito spiritualità e memoria: «Siamo arrivati al 23° incontro qui al Monte Bignone – ha ricordato il Cav. Pecchinino – in un luogo che unisce natura, fede e memoria…La chiesa fu inaugurata il 2 gennaio 1955, durante le solenni celebrazioni per la chiusura dell’Anno Mariano del 1954. Oggi, nel 2025, sono passati 70 anni, e da allora questo luogo è diventato un punto di riferimento per tanti sanremesi e per gli amanti della montagna. Un tempo – e molti di voi lo ricorderanno – si saliva a piedi da Sanremo, percorrendo per ore sentieri e mulattiere, in un vero pellegrinaggio fatto con devozione. E anche se oggi si arriva con mezzi più comodi, lo spirito è rimasto lo stesso: la chiesetta di Monte Bignone continua a dominare e proteggere la città e i suoi abitanti, così come fa da settant’anni..»

La funzione è stata accompagnata da un accompagnamento musicale raccolto e sentito, con i canti eseguiti da Emanuela Gazzano (alla chitarra) e il coro della parrocchia di San Bartolomeo. Le composizioni floreali, curate con eleganza da Valeria Anfossi e Antonia Zumbo, hanno reso omaggio alla sacralità del luogo e alla sua solennità celebrativa.

Un toccante ricordo è stato dedicato a Giampiero Borgna, il “tassista delle Alpi”, figura amata e rimpianta dalla comunità: «Ci manca tanto, ma lo sentiamo ancora qui con noi». Si è poi ricordato che il primo incontro al Monte Bignone risale al 2002 e da allora la Festa è cresciuta in importanza grazie al lavoro di molti volontari.

Al termine della Santa Messa, c’è stato spazio anche per i ringraziamenti: all’Ekoclub International, alla Squadra Volontari Antincendi Boschivi di San Bartolomeo di Sanremo, all’Associazione di Protezione Civile Radio Emergenza Sanremo e al gruppo “I Love Monte Bignone”. Un plauso è andato a Valerio Giordano, presidente onorario, e a Claudio Ammirati, presidente operativo, con un ringraziamento speciale ai volontari, coordinati da Giorgio Gasciarino, per l’organizzazione impeccabile.

La Famija Sanremasca ha ribadito con orgoglio la propria partecipazione, riconoscendo nella Festa un momento di comunità, memoria, tradizione e forte legame con il territorio.

La 23ª Festa della Madonna del Carmelo ha lasciato negli animi un’impressione profonda, confermando Monte Bignone come centro di spiritualità, natura e identità sanremese, pronto a trasmettere questo patrimonio anche alle generazioni future.

Roberto Pecchinino