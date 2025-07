Castellaro accende l’estate con le serate-circo gratuite: il programma

Risate, stupore e tanta voglia di stare insieme: l’Amministrazione comunale di Castellaro, in collaborazione con FEM Spettacoli, porta nel borgo due appuntamenti inediti e gratuiti pensati per grandi e piccoli. Palcoscenico d’eccezione sarà lo spiazzo sopra l’area parcheggio, di fronte a piazza della Braia.

• 23 LUGLIO – FAMILY CIRCUS Fortunello, Marbella, Mirtilla e Clorofilla trasformano Castellaro in un tendone a cielo aperto. “Riderete fino alle lacrime! – assicurano gli organizzatori – Marbella, star in cerca di applausi a ogni costo, interromperà lo show in modo esilarante. Sarà un circo tutto da ridere”.

• 7 AGOSTO – MONOCIRCO Quando lo spettacolo sembra saltare, entra in scena Squilibrio: un “tuttofare” che da inserviente si scopre giocoliere, acrobata, equilibrista e comico. “Un’esperienza di circo senza pari – dichiarano Comune e FEM Spettacoli – capace di sorprendere il pubblico grazie all’improvvisazione di questo artista che sarà in grado di mostrare talenti insospettati”.

Entrambi gli show inizieranno alle 21:00 e saranno ad ingresso libero.

“Vogliamo regalare a residenti e turisti due serate di pura meraviglia sotto le stelle – commentano le consigliere comunali Chiara Oliva ed Elisa Pezzimenti - La cultura del divertimento condiviso è il modo migliore per riscoprire il nostro borgo e vivere Castellaro in famiglia”.