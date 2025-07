Camporosso, tutto pronto per il B.A.R.T.: il tour tra Langhe e Roero con auto e moto d’epoca parte sabato

Sabato 26 luglio prenderà il via da piazza Garibaldi a Camporosso il B.A.R.T. – Bra Alba Roero Tour, l’ormai tradizionale raduno turistico ed enogastronomico organizzato dall’associazione “Amici delle Auto e Moto d’Epoca”. Il tour, che coinvolgerà appassionati e collezionisti di veicoli storici del Ponente ligure, attraverserà il Colle di Tenda recentemente riaperto per raggiungere alcune delle più affascinanti località della provincia di Cuneo.

La prima tappa sarà Pollenzo, sede dell’Università di Scienze Gastronomiche, dove i partecipanti si fermeranno per il pranzo. Nel pomeriggio, arrivo ad Alba e incontro con il “Circolo delle Langhe Auto e Moto Storiche”, con esposizione dei mezzi nel cuore della città.

Domenica 27 luglio il gruppo partirà per un tour panoramico tra le colline e i vigneti del Roero, con tappa a Canale presso un’azienda agricola locale per una degustazione di vini e prodotti tipici. La giornata si concluderà a Vezza d’Alba con il pranzo finale e la premiazione degli equipaggi, all’insegna della condivisione e della passione per i motori e il buon vivere.

L’associazione “Amici delle Auto e Moto d’Epoca”, attiva dal 2007, continua così a promuovere iniziative che uniscono cultura, tradizione e territorio.