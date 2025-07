Bordighera: dopo gli appuntamenti con 'Teatro X Monet' da sabato prossimo arriva 'Muse a Colori'

Dopo il grande successo di pubblico e critica degli eventi proposti da ‘Teatro X Monet’, con le 5 precedenti edizioni di ‘Passaggi illustri a Bordighera’, realizzate tutte con il gentile Patrocinio e sostegno del Comune, le registe e attrici Fulvia Roggero e Silvia Villa, propongono per l’estate del 2025 un nuovo spettacolo teatrale itinerante, nei luoghi suggestivi del Centro Storico di Bordighera.

In ‘Muse a Colori’ il pubblico verrà guidato alla scoperta di affascinanti personaggi femminili e delle loro storie d’arte, d’amore e di vita, donne straordinarie che ispirarono grandi pittori come Monet, Renoir, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Boldini, e altri ancora. Con profondità e leggerezza, e un attento studio biografico, attori in costume del territorio e del Teatro delle Dieci accompagneranno il pubblico nell’affascinante mondo artistico e umano a cavallo tra l’800 e il 900, facendo vivere un vero e proprio viaggio nel tempo.

Attraverso un approccio interattivo e giocoso, si potrà “imparare la Storia dell’Arte impressionista e post impressionista divertendosi”, cifra distintiva di ‘Teatro x Monet’ già vivamente apprezzata nei precedenti spettacoli. In scena Elisa Mina, Erika Rotondaro, Fulvia Roggero, Maria Alessandra Rizzone/Amos Mastrogiacomo, Patrizio Damiano, Silvia Villa. Gli appuntamenti sono fissati per sabato e domenica prossimi e, quindi, per il 2, 3, 9 e 10 agosto con partenze alle 18.30 o 19.30 dall’Arena della Scibretta, dietro al Comune.