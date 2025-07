Addio a Marco Pingiotti: Sanremo saluta un ragazzo speciale, un cittadino esemplare e un sorriso indimenticabile

È mancato ieri Marco Pingiotti, protagonista di numerosi cortometraggi e figura amatissima per la sua sensibilità, il suo talento e il suo costante impegno nel tessuto sociale cittadino.

Marco era un volto familiare nella Pigna, dove ha collaborato con entusiasmo a diverse iniziative associative, diventando un vero esempio di cittadinanza attiva. Per molti anni ha frequentato il centro ANFFAS di Sanremo, dove ha preso parte a numerose attività, tra cui ortoterapia, laboratori occupazionali e percorsi di autonomia. Si distingueva per la sua energia, l’attenzione verso gli altri e la voglia continua di mettersi in gioco.

Il suo volto e la sua voce resteranno impressi anche nei tanti cortometraggi realizzati insieme al regista Riccardo Di Gerlando per Sanremo Cinema e Anffas Sanremo, con cui ha dato vita a personaggi indimenticabili. Tra i titoli più noti si ricordano 33 Giri – che gli è valso il premio come miglior interprete a un festival cinematografico in Portogallo – L’amore incompreso, A regola d’arte, Draculo e Pinnocchio. In ogni film, Marco riusciva a trasmettere autenticità, profondità e ironia, confermando un talento naturale per la recitazione.

Ma al di là della scena, Marco era molto di più: un ragazzo curioso, affettuoso, con una memoria sorprendente e un umorismo contagioso. Era capace di creare legami veri e di portare gioia e leggerezza anche nei momenti più complessi.

Con la sua vita e il suo esempio, Marco ha incarnato una vera idea di normalità inclusiva, dimostrando ogni giorno che la diversità è una ricchezza, e che l’inclusione si costruisce con l’amore, il rispetto e la fiducia nel potenziale di ciascuno.