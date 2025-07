Ospedaletti, terminato con successo il progetto “Sostegno alla vela in memoria di Stefano Sessini”

Anche in questa estate 2025 il Centro Velico Ospedaletti – CVO ha portato a termine il corso di vela nell'ambito del progetto “Sostegno alla vela in memoria di Stefano Sessini”.

Il progetto, voluto dalla mamma del giovane che frequentava come velista il CVO, ha la finalità di permettere a tre giovani velisti di frequentare a titolo gratuito il corso e di far parte del Centro stesso anche successivamente in occasione di altre iniziative simili. Ad insindacabile giudizio dei referenti scolastici, sono stati scelti i giovani Edoardo, Serena e Sabrina per la loro grande passione per la vela dimostrata nel corso degli 'open day', e quindi premiati dalla mamma di Stefano Sessini, la signora Silvia Ardemagni socia storica del CVO che sostiene l'iniziativa in memoria del figlio.

Alla consegna dei riconoscimenti ai giovani velisti, era presente il Direttivo del CVO, la signora Silvia Ardemagni e in rappresentanza del Comune la consigliera delegata allo sport Antonella D'Addazio.