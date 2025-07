Sanremo, tensione nel carcere: detenuto sale sul tetto, un altro appicca un incendio nel reparto isolamento

Un detenuto, in evidente stato di alterazione, è salito sul tetto della zona passeggi, mentre un altro, intorno alle ore 20, ha appiccato un incendio nel reparto isolamento. A darne notizia è Vincenzo Tristaino, segretario regionale del Sappe Liguria.

"La situazione del carcere di Valle Armea è ormai al limite – dichiara – e questi episodi ne sono la drammatica conferma. Il personale della Polizia penitenziaria è sottoposto a carichi di lavoro insostenibili, con turni che spesso superano le 12 ore consecutive. A fronte di una capienza regolamentare di 223 posti, i detenuti presenti sono circa 260, gestiti da appena 155 unità operative quando ne servirebbero almeno 185. E a questo numero vanno sottratti oltre 30 agenti assenti da tempo per motivi vari".

"Non si può più tergiversare – prosegue il sindacalista – è necessario intervenire con urgenza per deflazionare la popolazione carceraria e potenziare l’organico in servizio. La presenza di detenuti affetti da gravi patologie psichiatriche, non adeguatamente seguiti né curati, rende la gestione quotidiana ancora più complessa e pericolosa. Servono scelte organizzative più efficaci e misure concrete per tutelare gli agenti e garantire la sicurezza dell’istituto". “Il Sappe Liguria ribadisce con forza l’urgenza di un intervento strutturale che metta fine a una situazione non più sostenibile, per il bene della sicurezza interna e della dignità di chi ogni giorno opera in prima linea”, conclude Tristaino.

Commenta Donato Capece, segretario generale del SAPPE: “Quel che sta succedendo nelle ultime settimane nelle carceri – tra suicidi, aggressioni, risse, evasioni - è di inaudita gravità ed è la conseguenza dello scellerato smantellamento delle politiche di sicurezza delle carceri attuato nel passato. Il sistema penitenziario, per adulti e minori, si sta sgretolando ogni giorno di più e ha assoluta necessità di interventi urgenti. Sono anni che il SAPPE denuncia la necessità di espellere i detenuti stranieri dall’Italia, detenuti che sono oggi quasi 20.000 a fronte delle oltre 62mila presenze, e che la sicurezza interna delle carceri è stata annientata da provvedimenti scellerati come la vigilanza dinamica e il regime aperto: anche l’aver tolto le sentinelle della Polizia Penitenziaria di sorveglianza dalle mura di cinta delle carceri, la mancanza in organico di poliziotti penitenziari, il mancato finanziamento per i servizi antintrusione e anti-scavalcamento sono priorità assolute, eppure, la politica se n’è completamente fregata”.

“Si riparta da questi gravi fatti caduti nel carcere di Valle Armea a Sanremo per porre fine all’onda lunga dello smantellamento delle politiche di sicurezza dei penitenziari attuato nel passato - conclude il leader del SAPPE - Smembrare la sicurezza interna delle carceri con vigilanza dinamica, regime aperto ed assenza di Polizia Penitenziaria ha infatti favorito inevitabilmente gli eventi critici, che sono costanti e continui. E non è certo l’affettività in carcere a favore dei detenuti la priorità di intervento per il sistema carceri!”.