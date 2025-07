Attimi di apprensione in via Gioberti: ma non era una rapina, solo un guasto al portavalori (Foto)

Attimi di tensione questa mattina in via Gioberti, davanti alla banca Fideuram, nel centro di Sanremo, dove la presenza improvvisa di due volanti della Polizia di Stato ha fatto temere il peggio tra i passanti. Alcuni passanti avevano ipotizzato un tentativo di rapina, complice la vicinanza di un camion portavalori fermo lungo la strada.

In realtà, la situazione era ben diversa: nessun colpo in atto, ma un guasto tecnico al mezzo blindato ha richiesto l'intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dell'operazione e della zona circostante. La pattuglia della polizia ha quindi presidiato l’area per supportare i tecnici del mezzo, rassicurando anche i cittadini incuriositi dalla scena.

Il tutto si è risolto nel giro di poco tempo, senza alcuna criticità. Nessun rischio concreto, quindi, solo un eccesso di precauzione che ha però confermato l'efficacia e la rapidità dell'intervento delle forze dell’ordine.