Sanremo: primi lavori di messa in sicurezza per il marciapiede di fronte a Santa Tecla, a breve un intervento definitivo

Avevamo più volte segnalato i problemi del marciapiede di fronte al forte di Santa Tecla, tra buche e deterioramenti dettati dal tempo. Negli ultimi giorni è stato oggetto di un intervento di messa in sicurezza. I lavori, eseguiti dalla squadra di pronto intervento del Comune, hanno riguardato il ripristino di alcuni tratti che presentavano parti danneggiate o mancanti a causa dell'usura.

Gli interventi eseguiti nelle ultime ore, però, sono da considerare provvisorio e attuati per mettere in sicurezza la zona nella stagione estiva. Nei prossimi mesi, infatti, è in programma un progetto di riqualificazione definitiva dell’intera area. Un lavoro importante quello che verrà realizzato per mettere in sicurezza un marciapiede molto utilizzato da residenti e turisti, in un luogo dove sono presenti molti locali e senza dimenticare la storicità del forte che si trova davanti.