Una nostra lettrice, Antonella Bussi, ci ha scritto per mettere in evidenza il degrado in cui versano gli scogli che si trovano vicino alla spiaggia comunale Oasis:

“Vengo da 30 anni a Sanremo ma non ho mai visto una cosa simile. La settimana scorsa il mare ha portato molta sporcizia (alghe, legni, bottiglie rotte) che qualcuno ha provveduto a gettare sugli scogli dove si siedono molte persone e giocano i ragazzini. A chi tocca rimuovere il tutto?”