Piazza Colombo e il Festival, una lettrice: "Sanremo si è venduta la città alla RAI come Venezia a Bezos"

"Vorrei spiegare una cosa su piazza Colombo che tutti i sanremesi hanno capito da tempo ma con qualche eccezione. La piazza deve rimanere una landa desolata perché per una settimana all'anno, ossia durante il tanto atteso festival, diventa proprietà della RAI come il resto della città, in quanto viene colonizzata (e non uso un termine a caso) dai mezzi della TV e da un enorme palco che serve da schermo gigante per coinvolgere tutti i cittadini e non che non si possono permettere il biglietto per lo spettacolo. Come ex cittadina di Sanremo posso dire che ci siamo venduti la città un po' come Venezia a Bezos ma noi lo facciamo da decenni. Il benessere dei cittadini conta poco di fronte al fiume di soldi che piove sulla città da festival e indotto. Chissà perchè i sanremesi invece che godersi la cuccagna se ne lamentano sempre.....

M.Cristina"