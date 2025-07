Rovere d'Oro, anche l'assessore Scajola alla finale del concorso (foto)

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato ieri, insieme al sindaco Filippo Scola, alla serata conclusiva della XXXVI edizione del concorso Rovere d’Oro e Giovani Talenti 2025 a San Bartolomeo al Mare.



L’evento musicale, come da tradizione, sul sagrato del santuario di Nostra Signora della Rovere e ha visto la partecipazione di oltre 130 artisti provenienti da tutto il mondo, confermandosi uno degli appuntamenti più importanti nel suo genere a livello internazionale. Direttore artistico della manifestazione, sostenuta e patrocinata dalla Regione Liguria, Christian Lavernier che sarà tra gli ospiti dell’edizione 2025 del Festival Orientamenti a novembre.



“Una manifestazione di altissimo livello che, come Regione Liguria, sosteniamo con assoluta convinzione – dichiara l’assessore Scajola -. Per una settimana San Bartolomeo al Mare diventa una delle capitali internazionali della musica e, ogni anno, sa attrarre centinaia di persone tra artisti in gara, appassionati, cittadini e turisti per il Rovere d’Oro. Complimenti al Comune e a tutta l’organizzazione, partendo dal direttore artistico Lavernier che sarà con noi anche al Festival Orientamenti 2025. Questo evento, con il concorso riservato ai giovani talenti, è infatti un bellissimo esempio di orientamento e formazione nel mondo della musica per i ragazzi, molti dei quali, dopo il Rovere, si sono via via affermati diventando artisti di grande valore”.