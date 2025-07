Sanremo, il Cardinale Angelo Bagnasco ai Martedì Letterari

“Presento questa raccolta di miei pensieri sperando che possano essere utili, per la vita spirituale e per la riflessione, a quanti avranno la bontà di leggerli… Il criterio di offrire uno spunto per ogni giorno del mese lungo il corso dell’anno vorrebbe essere una specie di accompagnamento discreto del cammino dell’anima e dell’intelligenza della fede, sapendo che anche l’uomo moderno, nonostante gli impegni e distrazioni, sente il congenito bisogno di levare lo sguardo, e così poter meglio vedere il mondo e la sua stessa vita…”

Alcune riflessioni tratte dalla prefazione alla sua opera: “Cristo speranza di ogni uomo. Pensieri sul giubileo. “(Ares) di Sua Eminenza Il Cardinale Angelo Bagnasco Arcivescovo Emerito di Genova, opera che verrà presentata domani martedì 22 luglio ore 21.00 nel Teatro dell’Opera nell’ambito dei Martedì Letterari. Partecipa S.E. Mons. Antonio Suetta, vescovo della Diocesi di Ventimiglia Sanremo. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

“C’è tanto bisogno di speranza! Il mondo la cerca disperatamente; la cerca spesso su vie sbagliate, lontane da Cristo. Ma l’esperienza dice che lontano da Dio l’uomo smarrisce sé stesso e la società non diventa più libera e umana. Al contrario! Senza il fondamento e un orizzonte di senso, come è possibile vivere e costruire il futuro? Come è possibile non rinchiudersi nel solo presente e restarne schiacciati?” (Angelo Bagnasco)

In quest’anno in cui il Giubileo mette al centro la speranza, il cardinale Angelo Bagnasco offre questa preziosa raccolta di pensieri che hanno come filo conduttore Cristo, la speranza che non verrà mai meno.

L’autore propone uno spunto per ogni giorno del mese lungo il corso dell’anno, una sorta di accompagnamento discreto nel cammino dell’anima e dell’intelligenza della fede, nella consapevolezza che l’uomo moderno, nonostante impegni e distrazioni, sente il bisogno di elevare lo sguardo: queste pagine offrono a tutti l’occasione di farlo, trovando con continuità un piccolo spazio di tempo e di luogo per rientrare in sé stessi e incontrare il Signore.

Angelo Bagnasco, nato a Pontevico (Bs) il 14 gennaio 1943, è stato ordinato presbitero nel giugno 1966 e vescovo di Pesaro nel 1998.

Ordinario Militare d’Italia dal 2003 al 2006, è Arcivescovo emerito di Genova dall’11 luglio 2020. Creato cardinale da Papa Benedetto XVI nel concistoro del 24 novembre 2007, dallo stesso anno è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana fino al 2017, poi presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee dal 2016 al 2021.

È membro del Dicastero per le Chiese orientali, del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

IL 30 luglio ore 21.00 nell’ambito dei Martedì Letterari nello spazio incontri a Pian di Nava Gianluigi Nuzzi terrà la conferenza: “Da Emanuela Orlandi a Garlasco, le verità nascoste". Ingresso Libero.