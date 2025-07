Grande partecipazione a Molini di Triora per lo schiuma party (foto)

È stata una serata di festa e allegria quella andata in scena ieri a Molini di Triora, nel cuore pulsante della Valle Argentina, dove un folto pubblico ha partecipato con entusiasmo allo schiuma party,

evento che ha riportato in auge un intramontabile classico dell’estate, tanto amato negli anni Novanta.



L’iniziativa, organizzata con cura e promossa nell’ambito delle attività estive del borgo, ha trasformato la piazza principale in una grande discoteca a cielo aperto, immersa nella schiuma e nella musica

travolgente del DJ set by MIKY, che ha saputo coinvolgere giovani e famiglie fino a tarda notte.



Non sono mancati momenti di socialità e convivialità grazie alla presenza di un fornito servizio ristoro e di un bar sempre attivo, che hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più accogliente.

A testimoniare l’interesse per gli eventi locali e il sostegno al territorio, ha fatto visita alla manifestazione anche il Senatore Gianni Berrino, che si è intrattenuto con i presenti e ha rivolto parole di apprezzamento agli organizzatori per la riuscita dell’iniziativa.



Il successo dell’evento conferma ancora una volta la voglia di aggregazione e la capacità di piccoli centri come Molini di Triora di offrire occasioni di divertimento e valorizzazione del territorio,

coniugando tradizione e intrattenimento.